Polizia ferroviaria, nuovo dirigente

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 GIU - Il dirigente superiore della Polizia di Stato Emma Ivagnes da oggi è il nuovo Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria per Puglia, Basilicata e Molise. Sostituisce Paolo Sirna, trasferito a Foggia. Ivagnes nella lunga permanenza a Milano ha ricoperto incarichi nell'ambito della Divisione del Personale della Questura, di vice dirigente del Commissariato Garibaldi-Venezia, di dirigente del Commissariato Città Studi, nonché responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura. Nella città natale, Lecce, nel 2003 ha iniziato con un incarico alla Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia, poi dirigente della Squadra Mobile, quindi, a seguito di promozione alla qualifica superiore, dirigente della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale nonché l'incarico di componente effettivo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Lecce. Dal 5 febbraio 2018 ha diretto il Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Calabria.(ANSA).