Ladri di scarpe a Campobasso, denunciati

(ANSA) - CAMPOBASSO, 8 GIU - Hanno rubato due paia di scarpe da un negozio per poi indossarle durante la fuga su un bus: protagonisti della vicenda due 19enni, denunciati per furto aggravato dai carabinieri del NOR-Sezione Radiomobile della compagnia di Campobasso. I due, dopo essere entrati in un esercizio commerciale, cercando di non farsi notare rompevano i dispositivi antitaccheggio di due paia di scarpe da ginnastica e cercavano di dileguarsi. Al momento di uscire un addetto della vigilanza, allertato dalla commessa, tentava invano di fermarli: i due fuggivano per circa duecento metri fino a salire su un pullman di linea. Nel frattempo, la pattuglia del radiomobile allertata dalla Centrale Operativa, e arrivata sul posto, dopo aver fermato l'autobus identificava i due ladri e li portava in caserma dove, dopo le formalità di rito, sono stati denunciati.

Le due paia di scarpe sottratte, che nel frattempo i ladri avevano calzato, sono state recuperate e riconsegnate al proprietario.