Medici Napoli, il Molise chiami noi

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Post provocatorio su Facebook dei medici napoletani con contratti a tempo determinato. "In Molise per tamponare le carenze di specialisti cercano medici militari. Ma davvero ce n'è bisogno? Chi più di noi potrebbe assolvere a questo incarico? Con tutte le aggressioni che subiamo, alle guerre siamo abituati. Più militarizzati di noi non ce ne sono".

E ancora: "Noi siamo qui e vogliamo lavorare. Non vogliamo invecchiare da precari".