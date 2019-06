Molise-Ungheria in Vespa,parte avventura

(ANSA) - CAMPOBASSO, 3 GIU - Dal Molise all'Ungheria uniti dalla passione per la 'Vespa': 14 equipaggi di Campobasso e Riccia (Campobasso) partiranno domani 4 giugno dal capoluogo molisano per raggiungere Zanka, nei pressi di Budapest, dove dal 6 al 9 giugno si terrà l'edizione 2019 del 'Vespa world days', il raduno internazionale degli appassionati dell'intramontabile scooter.

Il più 'maturo' ha 63 anni, ma ci sono anche due coppie di ventenni, Davide e Rossella, Domenico e Valentina, che comporranno la 'carovana' molisana. "Porteremo in Ungheria la nostra cultura, le tipicità gastronomiche regionali, il nostro modo di vivere - ha spiegato Biagio Melone - attraverso un viaggio, a velocità chiaramente non elevate, che ci offrirà la possibilità di apprezzare al meglio i territori che attraverseremo".