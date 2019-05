Suor Elvira a cena solidarietà a Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 25 MAG - È tornata a Termoli per qualche giorno di riposo, suor Elvira Tutolo, 70 anni, missionaria termolese che opera nella Repubblica Centroafricana, tra i "33 eroi d'Italia". La religiosa, appartenente alla congregazione di Santa Giovanna Antida Thouret, parteciperà il 15 giugno a Termoli ad una cena di solidarietà organizzata in città da Angela Rizzacasa del gruppo locale di Padre Pio. Ogni anno, in estate, la comunità termolese raccoglie dei fondi da donare a Suor Elvira per la realizzazione dei progetti di recupero dei giovani che sottrae dalle bande armate e delle donne, vittima di violenze di ogni tipo. "Non c'è sicurezza nella Repubblica Centroafricana. Prima del mio rientro è stata uccisa Suor Ines, missionaria di 77 anni, di origine spagnola - racconta Suor Elvira - in un villaggio vicino Berberati -.

Uccisione che non ha alcuna motivazione o spiegazione. Aveva trascorso 40 anni in Africa aiutando tutti. Non riusciamo a capacitarci". (ANSA).