A Termoli 300 velisti per Trofeo Optisud

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 25 MAG - Trecento velisti da diverse regioni d'Italia tra i 9 e 15 anni partecipano oggi al Circolo della vela di Termoli alla terza tappa del Trofeo Optisud Classe Optimist. La manifestazione ha preso il via questa mattina e vede riuniti sulla spiaggia di Rio-Vivo i numerosi atleti che si sfideranno con gli optimist davanti la spiaggia sud fino a domani. Gli atleti termolesi in gara sono: Iria Lomma, Fulgida Frattolillo e Oscar Pizzuto. Il Trofeo OptiSud è un circuito di regate riservato alla Classe Optimist, promosso dalle Zone Fiv IV Lazio, V Campania, VI Calabria e Basilicata, VIII Puglia e IX Abruzzo e Molise ed ha come obiettivo quello di favorire la diffusione dell'attività agonistica velica giovanile, incentivando il confronto sociale fra gli esponenti della federazione.(ANSA).