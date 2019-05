Rivolta carcere, 8 detenuti trasferiti

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Saranno immediatamente trasferiti in altri istituti penitenziari gli otto detenuti che ieri sera hanno provocato gli incidenti e le tensioni verificatesi nel carcere di Campobasso: il detenuto che ha innescato la protesta sarà portato in un carcere extradistretto, gli altri sette in istituti nel territorio del Provveditorato. Lo rende noto il Dap, aggiungendo che sugli effettivi motivi della protesta sono in corso accertamenti da parte del Dipartimento e del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.