Incendio mattatoio, 20 vvf al lavoro

(ANSA) - BAGNOLI DEL TRIGNO (ISERNIA), 23 MAG - Quattro squadre, per un totale di 20 Vigili del fuoco, sono al lavoro a Bagnoli del Trigno per l'incendio di un capannone industriale, sede di un mattatoio. In corso le operazioni di spegnimento dell'area andata in fiamme.