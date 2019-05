Protesta giornalisti, stop info politica

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 MAG - Da domani 23 maggio e fino a sabato 25, Tv e giornali locali 'oscureranno' le notizie relative a eventi politici ed elettorali e quelle riconducibili a enti pubblici, Comuni, Province e Regione. È la conseguenza dello stato di agitazione degli addetti al settore proclamato da Assostampa Molise e Ordine regionale dei giornalisti. La protesta, si legge in una nota stampa congiunta, "per portare all'attenzione pubblica il pericolo reale che corre la democrazia nella nostra comunità con l'impoverimento delle fonti informative e, allo stesso tempo, sollecitare la politica, soprattutto l'istituzione regionale, a valorizzare il ruolo del comparto attraverso fondi pubblici, nel rispetto degli impegni presi nella campagna elettorale e nei mesi scorsi". Sindacato dei giornalisti e Ordine chiedono, inoltre, un incontro urgente con il presidente della Regione, Donato Toma, "per definire il percorso e gli eventuali impegni concreti".