'Campobasso in quiz', 30 domande storia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 MAG - Trenta domande per testare la reale conoscenza della storia della città. Venerdì 24 maggio, dalle 17 alle 22 in Piazza Pepe, c'è 'Campobasso in quiz', evento promosso dall'associazione 'Centro Storico', dal portale turismoinmolise.com e dall'azienda Chocolat di Andrea Santorelli. Consiste in un quiz a risposta multipla sulla città di Campobasso, sulla sua storia, sulle sue tradizioni e le sue particolarità. Per partecipare sarà necessario registrarsi presso la postazione di piazza Pepe e portare con sé il proprio smartphone. Il costo di adesione è di un euro. I primi tre classificati verranno premiati con manufatti di artigianato molisano offerti da Chocolat. (ANSA).