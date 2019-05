Unimol, premio Iomac a Carlo Rainieri

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 MAG - Il comitato permanente della Conferenza Internazionale Iomac 2019, tenutasi a Copenhagen, ha premiato il prof. Carlo Rainieri per il suo lavoro pluriennale nel settore e il suo contributo qualificato e costante nello sviluppo delle procedure Oma (Operational Modal Analysis). Carlo Rainieri, ricercatore del Dipartimento di Bioscienze e Territorio ha presentato due ricerche sul tema del monitoraggio strutturale e dell'identificazione dinamica in condizioni operative (la prima delle quali in collaborazione con autorevoli colleghi della KU Leuven) che hanno suscitato interesse e animato la discussione degli specialisti del settore. Il premio è assegnato normalmente a ricercatori maturi e di esperienza, e conferito in questo caso a una giovane e preziosa risorsa dell'Università del Molise. Un ulteriore riconoscimento arriva all'area di ingegneria civile e sismica.