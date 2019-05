Sassi contro vetri scuola Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 16 MAG - Atti vandalici in una scuola di Isernia. Due sassi di grandi dimensioni lanciati contro una delle porte esterne dell'Itis 'Mattei' hanno provocato la rottura dei vetri. I collaboratori scolastici lo hanno scoperto questa mattina, durante il consueto giro per rimuovere le catene dalle porte che consentono l'accesso all'esterno tramite le scale antincendio. La porta danneggiata è al piano terra. Il dirigente scolastico ha presentato denuncia ai Carabinieri che, intervenuti sul posto, hanno effettuato i rilievi e sequestrato i sassi utilizzati. Le attività didattiche non hanno subito variazioni. Non è la prima volta che l'Itis Mattei è bersaglio di atti vandalici. (ANSA).