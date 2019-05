Ecco Salvini,balconi protesta Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 MAG - 'Balconi di protesta' a Campobasso per contestare il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, atteso in città per un comizio elettorale mercoledì 15, alle 21.30. Al via, dunque, la mobilitazione promossa dall'Unione degli studenti (Uds).

"Campobasso non si lega! - si legge in un post su Facebook - in occasione della passerella elettorale di Matteo Salvini Campobasso non starà zitta. Il Molise, insieme a tutto il sud, è lasciato indietro da decenni e viene considerato solo quando c'è la campagna elettorale".