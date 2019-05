Scuola, varato calendario 2019-2020

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 MAG - La Giunta regionale del Molise ha varato il calendario scolastico 2019-2020. L'inizio delle lezioni è fissato il 16 settembre, termineranno il 6 giugno 2020, il 30 per le scuole dell'infanzia. Scuole chiuse per le vacanze di Natale dal 23 dicembre al 4 gennaio, dal 9 al 14 aprile per quelle di Pasqua. Stop alle lezioni anche il 2 novembre e il 2 maggio in aggiunta alle altre festività nazionali. La Giunta regionale ha anche stabilito che il 31 ottobre, anniversario del terremoto del 2002 nel quale a seguito del crollo della scuola 'Jovine' di San Giuliano di Puglia (Campobasso) persero la vita 27 bambini e la loro maestra, le attività didattiche siano dedicate esclusivamente a celebrare il 'Giorno della memoria' e alla sensibilizzazione sulla sicurezza nelle scuole.