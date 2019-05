Larino, 343 giorni per visita oculistica

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 MAG - Numeri ancora a tre cifre per diverse prestazioni ambulatoriali nelle strutture dell'Aziende sanitaria regionale del Molise (Asrem). Dal monitoraggio sui tempi medi di attesa effettuato lo scorso 2 maggio dall'Asrem emergono diverse criticità. All'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso occorrono 274 giorni per sottoporsi ad una ecografia all'addome o al seno, 239 al 'San Timoteo' di Termoli (Campobasso). Tempi lunghi anche per alcune visite specialistiche: 343 giorni all'ospedale 'Vietri' di Larino (Campobasso) e 279 in quello di Campobasso per quella oculistica. (ANSA).