Isernia,proroga accensione riscaldamenti

(ANSA) - ISERNIA, 10 MAG - Freddo a Isernia, con temperature al di sotto della media stagionale, il Comune dispone una proroga di otto giorni per l'accensione degli impianti di riscaldamento. "Isernia - si legge nella nota - appartiene alla zona climatica D, quindi l'accensione degli impianti di riscaldamento è consentita nel periodo dal 1/o novembre al 15 aprile, per 12 ore giornaliere. In questi giorni, però, si sono registrate temperature particolarmente rigide, ampiamente al di sotto delle medie stagionali. Tale anomala condizione, secondo le previsioni meteorologiche, si protrarrà almeno per i prossimi otto giorni e al Comune sono pervenute numerose richieste per una deroga che ampli suddetto periodo". (ANSA).