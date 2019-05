Ladro seriale arrestato dai Carabinieri

(ANSA) - CAMPOBASSO, 7 MAG - Ladro seriale specializzato in furti negli esercizi commerciali arrestato dai carabinieri di Campobasso. Il 39enne, originario della provincia di Foggia, è stato bloccato dai militari dopo un nuovo colpo nel capoluogo molisano. A dare l'allarme la commessa di un negozio che ha notato la grossa borsa schermata nella quale l'uomo aveva nascosto la refurtiva, prodotti cosmetici molto costosi.

Insospettita, ha chiesto di verificare il contenuto, ma a quel punto l'uomo è fuggito, insieme a una ragazza che era con lui nel negozio e che poi ha fatto perdere le sue tracce. Poco dopo il 39enne è stato bloccato e perquisito dai carabinieri, in zona per un normale controllo. Nella sua auto i militari hanno trovato altra refurtiva. Ora dovrà rispondere di furto aggravato e violazione degli obblighi della misura di sorveglianza alla quale era sottoposto dal 2018. (ANSA).