Minori non accompagnati,corso per tutori

(ANSA) - CAMPOBASSO, 4 MAG - Dal 7 maggio a Campobasso secondo corso di formazione per 'Tutori volontari per minori stranieri non accompagnati' (Msna), organizzato dal Garante regionale dei Diritti della Persona. Sono 30 i molisani interessati ad acquisire le conoscenze necessarie per svolgere, a titolo volontario e gratuito, il delicato ruolo di tutori di minori arrivati senza accompagnamento. Saranno impegnati su un programma di attività multidisciplinare. Tra gli obiettivi fornire un quadro di riferimento articolato, teorico-pratico, fondato su indirizzi e orientamenti legislativi nazionali e internazionali. "Perché ciò avvenga - spiega Leontina Lanciano, Garante Diritti della Persona per la Regione Molise - abbiamo invitato un gruppo di formatori di grande qualità. I relatori forniranno quel bagaglio di nozioni e conoscenze che vanno a tutelare e valorizzare, promuovere e proteggere il supremo interesse del minorenne. In Molise i minori non accompagnati sono meno di 100, necessitano di un sostegno morale oltre che materiale". (ANSA).