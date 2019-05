Termoli, sì a project-financing cimitero

(ANSA) - TERMOLI, 3 MAG - Approvato, nell'ultimo consiglio comunale dell'Amministrazione Sbrocca, il project-financing del cimitero della città. Il punto all'ordine del giorno è passato con i voti della maggioranza mentre la minoranza non ha preso parte alla votazione. Il piano di interventi prevede l'ampliamento con variante urbanistica per un costo di 14 mln 498 mila euro. "Perchè arrivare all'ultimo consiglio comunale per discutere del cimitero quando si sono avuti 5 anni di tempo - ha dichiarato Nick Di Michele (M5S) - Non c'è stata neanche possibilità di discuterne". Per Daniele Paradisi, esponente della minoranza: "Correttezza istituzionale avrebbe voluto che questo provvedimento fosse rinviato alla prossima amministrazione comunale perchè è anche di natura urbanistica.

Per questo motivo non partecipo al voto". Per il sindaco Sbrocca: "l'approvazione del project-financing non è uno sgarbo istituzionale ma il prosieguo dell'iter per evitare la scadenza delle decisioni di una conferenza di servizi".