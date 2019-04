'Giovanotti' vincono Carrese a S.Martino

(ANSA) - SAN MARTINO IN PENSILIS (CAMPOBASSO), 30 APR - I "Giovanotti" caratterizzati dai colori giallo-rossi, vincono la Carrese di San Martino in Pensilis. La corsa dei carri trainati dai buoi, dopo lo "stop" della Procura di Larino (Campobasso) che ha determinato una nuova regolamentazione nella tradizionale competizione con un disciplinare molto rigido, quest'anno è tornata ad impegnare le tre "fazioni": i Giovani, i Giovanotti ed i Giovanissimi. I buoi spronati alla corsa devono percorrere circa 5 km. A metà percorso circa c'è il cambio degli animali. E proprio a questo punto, alla ripartenza, hanno preso il sopravvento i giallorossi. La manifestazione, molto amata alla popolazione locale, ha richiamato a San Martino migliaia di persone. Imponente lo spiegamento di forze dell'ordine lungo tutto il tragitto; non ci sono stati incidenti. (ANSA).