25 Aprile:targa in memoria donne recluse

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 APR - Una targa in memoria delle 177 donne recluse nel campo di concentramento di Casacalenda (Campobasso) dal 1940 al 1943: verrà posta il prossimo 25 aprile in occasione delle celebrazioni del 74 esimo anniversario della Liberazione. L'iniziativa è stata promossa dal Comune, in collaborazione con l'Anpi Molise e la Fondazione 'Caradonio-Di Blasio'. Il programma prevede i saluti del sindaco, Michele Giambarba, e del presidente della Fondazione, Rosa Marcogliese. Interverranno anche la storica Maria Luisa Tozzi, il docente Unimol, Fabrizio Nocera e Anna Lisa Cegna dell'Istituto storico di Macerata e Università di Napoli 'L'Orientale'. Alle 18, al cinema teatro K, a cura di Molise Cinema, sarà proiettato il film 'La vita è bella'.