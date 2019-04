Azienda Termoli in missione umanitaria

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 20 APR - Anche l'azienda lattiero-casearia di Termoli Del Giudice nella missione umanitaria in Togo dell'associazione "Avenir Enfance Togo".

Quaranta borse termiche sono state consegnate da una volontaria di Vasto (Chieti) Rosanna Plasmati insieme ad altro materiale di vario tipo. La professionista abruzzese, partita insieme ad un gruppo di italiani, è rimasta in Togo per tre settimane seguendo da vicino i bambini. L'azienda termolese ha consegnato alla volontaria le sacche termiche poi regalate ai ragazzi."I ragazzi hanno usato subito le borse colorate come scrigno personale, riponendo gelosamente quel po' che hanno; la chiusura lampo è per loro come un lucchetto - ha aggiunto la Plasmati -. La missione principale dell'Associazione è il sostegno a persone vulnerabili, bambini orfani, famiglie povere e persone colpite dall'Aids. Ho partecipato alla spedizione in Africa perché supportare i bambini orfani e bisognosi, fornendo assistenza sociale, medica, educativa e spirituale riempie il cuore di gioia".(ANSA).