Poietika, successo pubblico e gradimento

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 APR - Buon successo di pubblico e gradimento per la 5/a edizione di 'Poietika' l'art festival promosso dalla Regione Molise e organizzato dalla Fondazione 'Molise Cultura' con la direzione artistica di Valentino Campo e la progettazione dell'associazione 'Tekne'. Otto gli appuntamenti che hanno caratterizzato la prima fase della rassegna molisana con 1.600 spettatori distribuiti nelle due location, Teatro Savoia e palazzo della ex Gil di Campobasso.

Dalla filosofia alla grande musica, dalla fotografia all'ambientalismo, dall'economia alla letteratura, 'Poietika' ha dunque toccato varie aree del sapere rivelandosi una iniziativa unica nel suo genere e dal respiro internazionale.

L'appuntamento con arte e cultura, però, non si ferma: la rassegna infatti torna in estate con 'Sonika Poietika' e a settembre con la mostra 'I volti di Poietika'.