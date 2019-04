A Portocannone presidente Camera Albania

(ANSA) - PORTOCANNONE (CAMPOBASSO), 15 APR - Cittadinanza onoraria a Portocannone per il Presidente del Parlamento albanese Gramoz Ruçi. L'alto rappresentante dell'Albania è arrivato questa mattina in visita di stato nel centro situato a pochi chilometri da Termoli, di minoranza linguistica "Arbereshe". Gramoz Ruçi, nel corso di una cerimonia, ha donato un busto bronzeo raffigurante l'eroe nazionale albanese Giorgio Castriota Skanderberg donato dal Consiglio regionale di Tirana alla comunità del Basso Molise. Il Sindaco di Portocannone Giuseppe Caporicci ha accolto in Municipio il Presidente del Parlamento conferendogli la cittadinanza onoraria del paese e ringraziandola per la visita di oggi che ha visto l'intera comunità riunita ad accogliere il rappresentante dell'Albania. Ruçi ha sottolineato di essere entusiasta di questa visita. E' stata una mattinata di grande emozione soprattutto durante l'inno italiano cantato dagli alunni della scuola che lo hanno accolto con grande calore.