Droga dalla Puglia in Molise, arrestato

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 APR - Detenzione e spaccio di droga: con questa accusa la Squadra Mobile di Campobasso ha arrestato un trentottenne residente in provincia di Foggia. Nella sua auto gli agenti, dopo una perquisizione, hanno trovato 100 grammi di eroina destinata al mercato del capoluogo molisano. Denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti un uomo che era in auto con lui. Gli agenti hanno trovato nel veicolo anche due mazze da baseball e alcuni cacciavite di grosse dimensioni. (ANSA).