Vino, produttori guardano a Usa e Asia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 8 APR - Sono 14 le aziende vitivinicole del Molise in vetrina al Vinitaly di Verona presso lo stand regionale che oggi e domani ospiterà le delegazioni provenienti dagli Stati Uniti e Asia. "La nostra regione - ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura, Nicola Cavaliere - ha necessità di proporsi e farsi conoscere a livello internazionale in ogni contesto e il Vinitaly rappresenta una vetrina d'eccezione e una preziosa opportunità per le cantine molisane, ormai in grado di competere con importanti realtà imprenditoriali del settore. La volontà del nuovo governo regionale - ha aggiunto - è proprio quella di rendere riconoscibile il Molise, attraverso attività che puntano alla valorizzazione del contesto territoriale". Durante la kermesse i tecnici dell'Agenzia regionale di sviluppo agricolo, rurale e della pesca (Arsarp) e i sommelier dell'associazione 'Il Gusto dei Sensi' racconteranno, attraverso incontri e degustazioni, la realtà vitivinicola regionale, con un focus sulla 'Tintilia', un vino autoctono.