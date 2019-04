Ministro Trenta, Molise piccola Svizzera

(ANSA) - ISERNIA, 6 APR - "Il Molise è una piccola Svizzera e dobbiamo fare molto di più per questa regione". Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, a margine di un convegno svoltosi a Rocchetta a Volturno (Isernia) per celebrare il 75° anniversario: 'Monte Marrone 1944-75 anniversario della rinascita dell'Esercito Italiano'. "Il mio legame con il Molise è particolare - ha proseguito Trenta - tutta la mia famiglia acquisita vive qui (il marito è originario del Molise ndr). E' una bellissima regione che deve essere valorizzata. Sono dispiaciuta per le cittadine che si spopolano e penso che noi politici dovremo fare un po' di più perché queste sono delle aree bellissime del paese, dove c'è la storia, c'è la cultura".