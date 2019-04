Aperto primo tratto sp Castellelce

(ANSA) - PALATA (CAMPOBASSO), 6 APR - Inaugurato il primo tratto della strada provinciale Castellelce, l'arteria di collegamento tra Palata, Tavenna, San Felice del Molise, Montemitro, Acquaviva Collecroce e Mafalda, in provincia di Campobasso con le Fondovalli Biferno e Trigno. Si tratta di uno snodo viario importante per molti centri del Basso Molise, necessario per far uscire dall'isolamento geografico e sociale diversi comuni collinari. Iniziata 30 anni fa, è rimasta poi incompiuta.

L'assessore regionale Vincenzo Nico e il presidente della Provincia di Campobasso Antonio Battista hanno "tagliato il nastro" del primo tratto alla presenza dei sindaci dei Comuni che ricadono nell'area. "Questa strada - hanno detto i due - rappresenta l'ossigeno economico per i nostri territori".

L'intervento odierno riguarda il tratto che si innesta sulla Fondovalle del Trigno che, nella parte terminale assume la denominazione di Sp 158 (fino al bivio di San Felice del Molise), e quello dal bivio di San Felice del Molise verso Tavenna e Palata.