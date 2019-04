Progetto nuova piscina nel parco Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 4 APR - Una nuova piscina olimpionica nel parco di Termoli: a distanza di 30 anni dall'abbandono dell'attuale struttura, è stato approntato un progetto per il rifacimento della vasca immersa nel verde dell'area sportiva della città. Il piano degli interventi, che costerà 1 milione 187 mila euro di cui 600 mila euro finanziati attraverso il Patto per il Molise, è stato presentato dall'architetto Pasquale Sant'Angelo. Le due vasche saranno completamente eliminate e sarà costruita una nuova piscina a norma di 50 metri per 21 ed un'altezza costante di 2 metri.

Consentirà lo svolgimento di gare nazionali e internazionali sotto l'egida del Coni che ha omologato la nuova struttura. A completamento dell'intervento, saranno realizzati nuovi impianti di trattamento delle acque, una reception ed ufficio amministrativo. Sarà invece ristrutturata l'attuale gradinata per il pubblico. L'accesso sarà garantito anche ai disabili. Ci sarà, ancora, un solarium con un'area verde annessa alla piscina e la videosorveglianza.