Concorso'Prodigi Musica',mille a Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 3 APR - Sette orchestre arrivate da Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, giovani solisti da tutta Italia a Termoli per contendersi la vittoria del concorso internazionale "Prodigi della Musica per 4 stagioni". Sono circa mille gli alunni e studenti di scuole pubbliche, private e conservatori approdati in città nell'ambito della seconda edizione della manifestazione voluta dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo (Aast) con il distretto turistico Molise Orientale. Direttore artistico è il maestro Pino Nese. Da oggi al 7 aprile prossimo esecuzione di brani con chitarra, pianoforte, violino, violoncello, mandolino, fisarmonica e altri. Dal Molise partecipano gli allievi di Larino (Campobasso), Guglionesi (Campobasso) e studenti del Liceo Musicale di Campobasso. E' arrivato anche il maestro Simone Genuini, direttore della Junior Orchestra dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia. "E' un educational che si tiene a Termoli - spiegato il commissario straordinario dell'Aast Remo Di Giandomenico - ed è la prima esperienza del genere in città e in Basso Molise. Coinvolti anche molti insegnanti molisani".

