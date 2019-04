Regione,ok bilanci consolidati 2016-2017

(ANSA) - CAMPOBASSO, 2 APR - Il Consiglio regionale del Molise ha approvato a maggioranza i Bilanci consolidati per gli esercizi finanziari 206 e 2017. L'Assemblea ha quindi votato all'unanimità un ordine del giorno concernente il ripristino delle fermate dell'Atm presso il Nucleo industriale di Atessa (Chieti). Il provvedimento è la sintesi di due ordini del giorno della maggioranza, di una mozione presentata dal consigliere Andrea Greco (M5s) e una a firma di Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli (Pd) sulle problematiche riscontrate dai lavoratori molisani, circa 100, dopo la riduzione ad una delle fermate nell'area industriale di Atessa. Si prende atto poi che nonostante l'attivazione delle navette della Regione Abruzzo nell'area industriale in questione, gli operai molisani non riusciranno a beneficiare del nuovo servizio in quanto è presente una discrepanza di orari, con una differenza di 15 minuti, tra i turni effettuati dalla Sevel e quelli effettuati dalle imprese dell'indotto.