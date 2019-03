Tappa in Molise del ministro Bonisoli

(ANSA) - ISERNIA, 30 MAR - Breve tappa a Isernia, ieri, del ministro per i Beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli.

L'esponente del Governo ha incontrato portavoce, attivisti e simpatizzanti del M5s. Tra gli argomenti affrontati, le condizioni del patrimonio culturale molisano, quanto si sta facendo per aumentare i flussi di visitatori nei tanti siti culturali d'Italia e Molise. Prima di arrivare a Isernia il ministro ha fatto un sopralluogo al Museo venafrano del 'Verlasce' anticipando una visita tecnica nelle prossime settimane in tutta la regione. L'incontro di ieri è servito a gettare le basi per una seconda tappa in Molise durante la quale visiterà i principali siti culturali regionali. "Abbiamo parlato delle criticità del Molise e delle opportunità di sviluppo possibili grazie ai luoghi della cultura che questo territorio esprime - le parole del ministro - attraverso questo scambio costruttivo e un confronto continuo con il territorio riesco a migliorare il mio lavoro".