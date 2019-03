Autobus in fiamme a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 MAR - Attimi di paura in via Liguria a Campobasso dove nella tarda mattina ha preso fuoco un autobus del servizio del trasporto pubblico urbano. Sul mezzo diversi passeggeri che grazie anche al pronto intervento dell'autista sono riusciti a scendere. Non ci sono feriti. Le fiamme si sono sviluppate dal vano motore per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del fuoco che sono arrivati sul posto con una autobotte.