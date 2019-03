Parco Musica intitolato a M° Manente

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 MAR - Il Parco della Musica in via Carducci a Campobasso, un'area verde recentemente bonificata e restituita alla cittadinanza dall'amministrazione comunale, è stato intitolato al maestro Giuseppe Manente, fondatore della banda musicale della Guardia di Finanza. La cerimonia si è tenuta alla presenza del prefetto del capoluogo, Maria Guia Federico, del Comandante Regionale Molise della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Antonio Marco Appella, e del sindaco Antonio Battista. La cerimonia, promossa dal Comando Regionale Molise e dal Comune di Campobasso, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, conclude il ciclo di eventi organizzati dalle Fiamme Gialle in occasione del 150/o anniversario della nascita del maestro Manente. La stele commemorativa è stata benedetta da padre Pierangelo Casella.

L'evento ha visto la partecipazione delle massime autorità civili e militari locali, nonché di una rappresentanza di studenti degli istituti comprensivi "Iovine" e "Petrone" del capoluogo. (ANSA).