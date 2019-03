Nas in comunità alloggio, una denuncia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 MAR - I carabinieri del Nas di Campobasso hanno denunciato il legale responsabile e il socio coordinatore di una comunità alloggio per anziani della provincia di Isernia. Gli indagati sono accusati di aver ospitato, presso la loro struttura ricettiva, anziani disabili e non autosufficienti, ponendoli in uno stato di reale pericolo per l'incolumità in quanto la comunità era priva di figure professionali adeguatamente formate e con carenze organizzative.

(ANSA).