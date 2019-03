Molise,Terre Invisibili, le aree interne

Domani 27 marzo, alle ore 16.30 nella Sala del Palazzo ex GIL di Campobasso, verrà presentato il libro Terre invisibili.

Esplorazioni sul potenziale turistico delle aree interne curato da Monica Meini (Direttore del Centro Studi sul Turismo di UniMol) e pubblicato nella collana "I libri di ArIA" del Centro di ricerca di Ateneo per le Aree interne e gli Appennini. Ospite della presentazione il Prof. Cesare Emanuel, Ordinario di Geografia economico politica e docente di Sviluppo e marketing dei territori turistici all'Università del Piemonte Orientale, oltre che autore di piani strategici sul turismo. Ne discuteranno oltre alla curatrice: Vincenzo Cotugno, Assessore al Turismo della Regione Molise; Marco Marchetti e Rossano Pazzagli del Centro di Ricerca per le Aree interne e gli Appennini di Unimol. Il volume raccoglie i risultati di un progetto basato su un fruttuoso incontro tra Università e territorio, tra la ricerca esperta e le comunità locali, in una logica di integrazione tra lavoro scientifico e impegno civile.