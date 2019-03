Open Week al Centro San Damiano Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 25 MAR - Uscite sul territorio per la conoscenza di piante, laboratori di arte terapia, di attività sportiva, alimentare, centro estivo in spiaggia. Queste alcune delle attività praticate dai diversamente abili nel centro "San Damiano" di Termoli che raggruppa gli utenti della città e quelli dell'Ambito sociale del Basso Molise, in tutto 26 persone tra giovani e adulti. Da oggi al 29 marzo prossimo c'è l'"Open Week", la settimana di porte aperte della struttura che, dietro prenotazione, accoglie tutti gli interessati per illustrare e mostrare i luoghi e le attività condotte dai 6 operatori impegnati a seguire tutti i giorni gli utenti.

L'iniziativa è stata illustrata dal vice sindaco e assessore alle politiche sociali del Comune Maria Concetta Chimisso in una conferenza stampa unitamente ai responsabili ed operatori del centro.