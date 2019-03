Lavori, stop acqua a Campobasso il 21

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 MAR - Domani, giovedì 21 marzo, mancherà l'acqua in diverse strade di Campobasso a seguito di lavori di manutenzione urgente alla rete idrica comunale. Dalle 8.30 alle 14 lo stop interesserà: via Puglia, piazza Molise, via Campania, via Calabria, via Basilicata, via Sardegna e via Sicilia. Dalle 13.30 alle 20 l'interruzione interesserà le seguenti strade: San Giovanni dei Gelsi (nel tratto tra la rotatoria con via Puglia e quella con via Friuli), via Friuli, via Lombardia e via Liguria. In questo caso, fa sapere il Comune, l'interruzione riguarderà anche le due scuole dell'Istituto comprensivo 'Jovine'. (ANSA).