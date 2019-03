Giornata Sport: Niro, rilanciare pratica

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 MAR - "La Giornata dello sport rappresenta l'evento più importante dello sport molisano e proprio per questo vogliamo cogliere l'occasione per rilanciarne la pratica e promuoverne la diffusione in tutte le sue forme e discipline". Lo scrive l'assessore allo Sport della Regione Molise, Vincenzo Niro, nel messaggio per la celebrazione della 6/a 'Giornata dello sport' che si conclude questa sera a Campobasso con la premiazione dello sportivo dell'anno e dell'atleta 'speciale'. "Lo sport rappresenta l'attività aggregativa più diffusa nella nostra regione - osserva - la cui importante e positiva funzione non si limita al solo ambito agonistico e del benessere psicofisico, ma fornisce significative e positive ricadute anche in ambito educativo e di prevenzione di alcuni drammatici rischi sociali che interessano particolarmente le generazioni più giovani. Lo sport, prima ancora che di vittorie e successi, ci parla di inclusione e benessere".