Colazione bio per alunni primaria Foggia

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 16 MAR - Prima colazione bio gratuita per 2.500 alunni della scuola primaria di Foggia, a base di latte fresco alta qualità bio per sensibilizzare i giovanissimi all'importanza del primo pasto della giornata. E' l'ultimo progetto sostenuto dall'azienda lattiero-casearia "Del Giudice" con sede a Termoli, ideato dall'imprenditore Luigi Giannatempo. I bambini dalle 7.30 alle 10.30 possono recarsi nei "Mercati di Città" di Foggia e consumare latte fresco alta qualità bio insieme a fette biscottate e marmellata.

L'iniziativa ha preso il via l'11 marzo e proseguirà fino al 23 marzo prossimo. Ogni mattina le scolaresche, accompagnate dalle insegnanti, raggiungono i bar della catena "Mercati di città" dove tutto è pronto per la prima colazione biologica. Per l'azienda termolese l'iniziativa punta a far comprendere l'importanza di consumare alimenti genuini per una crescita regolare. Del Giudice da anni dialoga con gli studenti di Abruzzo, Molise e Puglia grazie al concorso "Il Valore del latte".(ANSA).