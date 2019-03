Venafro ricorda bombardamento 1944

(ANSA) - VENAFRO (ISERNIA), 15 mar - Il 15 marzo di 75 anni fa Venafro (Isernia) veniva bombardata dagli aerei anglo-americani per un mero errore di calcolo poiché era sulla stessa tratta di Cassino bombardata sempre dall'aviazione alleata.

Il tragico anniversario è stato ricordato con un Tour della Memoria organizzato dalle associazioni Winterline Venafro Onlus e 'Città Nuova'. I partecipanti hanno visitato i luoghi della città dove sono ancora visibili i segni del bombardamento e poi hanno assistito alla proiezione di un documento video realizzato da Giuseppe Verrecchia, uno dei sopravvissuti al bombardamento; aveva 2 anni e rimase sepolto per due giorni sotto alle macerie.

Verrecchia, 77enne, negli anni ha raccolto tutto il materiale possibile per rendere pienamente l'idea di ciò che i venafrani vissero in quei giorni. I dati parlano di 75 civili e 200 militari morti. Dal 2005 Venafro è stata insignita della Medaglia d'Oro al Valor Civile.