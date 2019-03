Stop acqua a Campobasso il 18/3

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 MAR - Lunedì 18 marzo, dalle 13.30, a causa di lavori urgenti di manutenzione alla rete idrica verrà interrotta l'erogazione dell'acqua in diverse strade e contrade di Campobasso. Lo rende noto il Comune. Di seguito l'elenco delle strade interessate: via Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia, via Romagna, Umbria, Marche e Lazio. L'interruzione riguarda anche le contrade San Giovanni dei Gelsi, Casale, Colle Arso, Colle Calcare, Colle Castellano, Colli, Limiti, Mascione e Polese. Senza acqua anche via Liguria e via Toscana e le due scuole dell'Istituto comprensivo 'Jovine'. L'erogazione, fa sapere Palazzo San Giorgio, dovrebbe essere ripristinata in giornata, salvo complicazioni.