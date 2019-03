Campobasso calcio penalizzato un punto

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 MAR - Un punto di penalizzazione e 1500 euro di multa per la società, sei mesi di inibizione per Giulio Perrucci. E' questa la decisione della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale a seguito del deferimento del Procuratore Federale a carico del Campobasso e di Giulio Perrucci all'epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale Rappresentante del Campobasso.

Tutto per il mancato pagamento, nei termini, di 900 euro al calciatore Andrea Loperfido, atleta rossoblù nella stagione 2016/2017. Con la penalizzazione odierna, i molisani, già precedentemente penalizzati di due punti, scendono a 38 punti in classifica. La società è intenzionata a presentare ricorso.

Domenica i rossoblù ospiteranno al Nuovo Romagnoli la Vastese.

La gara sarà vietata ai tifosi abruzzesi.