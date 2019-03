Furti a catena, invocata sorveglianza

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 9 MAR - "Maggiore sorveglianza e più telecamere in centro a Termoli, tra corso nazionale e traverse. Non si pensi solo a tutelare le statue in bronzo".

Così i numerosi commercianti della città adriatica dopo la nottata di furti a negozi e bar messi a segno in pieno centro.

Intorno alle due è iniziato il raid dei malviventi che hanno danneggiato oltre dieci attività. In alcune non sono riuscite ad entrare forzando solo serrature, mentre in altre hanno portato via il ricevitore di cassa. In un bar hanno sottratto circa 500 euro. Sui numerosi episodi indaga la Polizia di Stato. Gli agenti hanno sentito i titolari dei negozi e locali. (ANSA).