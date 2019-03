Unimol, il 5 marzo 'Erasmus welcome day'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 2 MAR - Continuare a rafforzare i processi di internazionalizzazione è elemento essenziale di raccordo del ruolo della formazione e dell'attività di ricerca: è la consapevolezza di UniMol che ha inteso sviluppare reti di collaborazione in ambito nazionale, comunitario e internazionale. Con queste prospettive il prossimo 5 marzo torna 'Erasmus welcome day UniMol', giornata di benvenuto per tutti gli studenti stranieri in arrivo per un periodo di mobilità da trascorrere all'Università del Molise. Particolarmente eterogeneo il gruppo con studenti provenienti da Spagna, Romania, Austria e Francia. A loro si aggiungono le mobilità realizzate grazie ai progetti Erasmus KA107 International Credit Mobility con studenti di Paesi extra Ue, tra cui 5 algerini provenienti da Biskra per frequentare il Master di II Livello in Progettazione e Promozione del paesaggio culturale e 5 studenti provenienti dalla Federazione russa, che frequenteranno i corsi di Giurisprudenza e Scienze politiche.