Parte stagione al Fulvio di Guglionesi

(ANSA) - GUGLIONESI (CAMPOBASSO), 28 FEB - Al via al Teatro Fulvio di Guglionesi la Stagione 2019 di prosa "Investiamo in emozioni". La struttura, sottoposta ad interventi di sistemazione ed ammodernamento, sarà inaugurata con la presentazione del cartellone di eventi che vede come direttore artistico l'attore Stefano Sabelli. L'iniziativa scaturisce da una collaborazione tra l'Amministrazione comunale del paese con la cooperativa "Teatrimolisani". A partire dal 2 marzo e per tutto il mese di maggio si terranno una serie di spettacoli di livello nazionale. Sette gli appuntamenti di teatro contemporaneo, di cui 6 in abbonamento, che rappresentano una delle proposte artistiche più innovative e composite presenti fra i Teatri del Centro Sud. "Una stagione teatrale, contemporanea, che s'interroga sul mondo di oggi e che si configura particolarmente interessante per l'offerta diversificata dei generi" ha spiegato Sabelli alla presenza del sindaco Belotti e dello chef Bobo Vincenzi con l'Assessore regionale al turismo Vincenzo Cotugno.