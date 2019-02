Comitato, riprogrammare fondi Ue tunnel

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 26 FEB - "Chiediamo ufficialmente alla Regione Molise ed al Comune di Termoli la riprogrammazione del finanziamento dei 5 milioni di euro in questione, con diverso impiego, che sia questa volta davvero a vantaggio della città e dei cittadini e non porti alla distruzione del territorio". Così il Comitato 'No Tunnel' della città nel corso di una conferenza stampa nell'atrio del Municipio di Termoli.

Davanti ai giornalisti, gli esponenti del comitato hanno protocollato le richieste all'indirizzo del sindaco Angelo Sbrocca. A loro dire non ci sono le condizioni per "l'ottenimento dei 5 milioni di euro in quanto il Comune non ha inviato la documentazione chiesta diversi mesi addietro dal dirigente Giarrusso". Intanto il prossimo 20 marzo è prevista l'udienza di merito davanti al Tar Molise. "Sorprende non poco - hanno proseguito i 'No Tunnel' - che il 19 dicembre scorso la Regione abbia richiesto tramite l'Avvocatura dello Stato il rigetto del ricorso dei Comitati".