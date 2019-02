Unimol, Palmieri lascia incarico dal 1/3

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 FEB - "Cedo ad altri la fascia di capitano, ma non la mia maglia di professore dell'Università del Molise che continuerò ad indossare con lo spirito e la determinazione di sempre".

L'annuncio delle dimissioni, segnato da un momento di commozione, arriva al termine del suo discorso in occasione dell'inaugurazione dell'Anno accademico. Gianmaria Palmieri, rettore da quasi sei anni dell'Università del Molise, ha deciso di lasciare il vertice dell'Ateneo dal prossimo 1/o marzo, con qualche mese di anticipo rispetto ala scadenza naturale del suo mandato.

"La campagna per l'elezione del mio successore si è aperta, come è fisiologico che sia - ha detto - ritengo giusto per l'Ateneo che essa si sviluppi senza che io svolga più le funzioni rettorali. Da subito, in modo che il dibattito possa svilupparsi libero da pretesti, strumentalizzazioni, tatticismi, ipocrisie e infingimenti - ha aggiunto - in modo che il nuovo rettore o la nuova rettrice possa assumere immediatamente le funzioni".