Autonomia:Toma, secessione ante litteram

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 FEB - "Con il regionalismo differenziato rischiamo una secessione ante litteram e questo non lo vogliamo". Lo ha detto questa mattina il presidente della Regione Molise, Donato Toma, a margine di un incontro con i sindaci molisani per parlare delle iniziative su turismo e cultura. La questione è anche al centro del dibattito in Consiglio regionale. Nella riunione di oggi all'esame dell'Aula ci sono infatti due mozioni e un ordine del giorno sull'argomento.