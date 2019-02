Nuovo acceleratore per Radioterapia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 FEB - Un nuovo acceleratore lineare di ultimissima generazione che consente trattamenti più precisi e mirati nella cura dei tumori con un potenziale miglioramento dei risultati attesi e una riduzione degli effetti collaterali delle terapie. È entrato in funzione alla Fondazione 'Giovanni Paolo II' (Cattolica) di Campobasso. "Lo scenario della moderna oncologia è caratterizzato dalla rapidissima evoluzione delle modalità di diagnosi e di trattamento delle neoplasie - spiegano dalla Fondazione - in tale contesto, il Consiglio di amministrazione, presieduto da Maurizio Guizzardi, ha scelto di avviare un Piano di investimenti pluriennale volto all'ammodernamento degli spazi e delle apparecchiature, con l'obiettivo di offrire cure di altissima qualità, in un percorso che mira a garantire al paziente e alla sua famiglia elevati livelli di accoglienza, sicurezza e confort". (ANSA).